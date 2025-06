« La Vielle et son Pianiste » : Une Heure de Gloire Poétique au Jardin Michelet ce Jeudi !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à un spectacle tout en tendresse et en fantaisie ! Le Jardin Michelet accueille « La Vielle et son Pianiste » de la Cie Le Boustrophédon, ce jeudi 12 juin 2025 à 19h00. Un rendez-vous charmant, dédié au jeune public (dès 5 ans) mais qui saura toucher toutes les générations.

Elle est là, discrètement, derrière son paravent. Âgée de 92 ans, la « Vielle » est la star incontestée de ce numéro. Ses fidèles accompagnateurs chouchoutent le public à coups de chansons, de piano et d’accordéon, faisant monter l’impatience. Et la voilà qui apparaît, pétulante, pomponnée, prête à révéler ses talents !

Ancien petit rat de l’Opéra, elle a découvert tardivement une passion inattendue pour l’équilibre sur fil de fer et les verres de cristal. Avec sa grâce et sa persévérance, « La Vielle » est la preuve vivante que l’âge n’est qu’un chiffre et que tout le monde a droit, tôt ou tard, à son heure de gloire. Un message magnifique et inspirant, distillé avec une poésie touchante.

Sous la mise en scène de C. Coumin, le spectacle prend vie grâce au jeu de L. Boulay, accompagné au piano par D. Masson et la marionnette créée par J. Ehlert. En seulement 30 minutes, cette parenthèse enchantée vous transportera dans un univers délicat et plein d’espoir.

Pour prolonger l’expérience, n’oubliez pas de découvrir le guide illustré et ludique à l’attention des 6-10 ans. Il permettra à vos enfants de mieux comprendre le monde du spectacle vivant et d’apprécier encore plus leurs futurs rôles de spectateurs.

Ne tardez pas, venez découvrir cette « Vielle » pas comme les autres, une véritable leçon de vie pleine de charme !

Informations pratiques :