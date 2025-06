« Assis » : L’Odyssée Poétique de Jérôme Thomas à La Grainerie de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à être émerveillés par un spectacle d’une rare poésie ! La Grainerie vous invite à découvrir « Assis », une œuvre de jonglerie chorégraphique et intime, présentée les lundi 23 et mardi 24 juin 2025 avec deux représentations par soir (19h30 et 20h30). Un rendez-vous conçu pour les enfants de 8 à 12 ans, mais qui saura toucher toutes les générations.

« Assis » est bien plus qu’un simple spectacle de jonglage ; c’est le témoignage vibrant du temps qui passe, le récit intime d’un homme qui jongle depuis… 45 ans ! Jérôme Thomas, figure emblématique de la jonglerie contemporaine, convoque sa mémoire sur scène, nous invitant à une balade improvisée au fil de ses souvenirs et de son répertoire.

Accompagné par les notes enveloppantes de l’accordéon de Christian Maes, Jérôme Thomas tisse un spectacle où s’entremêlent avec grâce son art de la jonglerie et des histoires de tournées mémorables, d’une « époque formidable », de « petit nuage », de grelots, de plumes et de massues. Chaque objet manipulé devient le fil conducteur d’une anecdote, d’une émotion, d’un instant de vie.

Ce spectacle est une méditation sur l’art, la persévérance et la beauté du geste. Il offre une vision à la fois légère et profonde de la vie d’un artiste, transformant chaque manipulation en une danse, chaque récit en une partition poétique.

« Assis » est une occasion unique de découvrir la jonglerie sous un angle nouveau, celui de la narration intime et de la chorégraphie émotionnelle. Un spectacle nécessaire pour comprendre la richesse du cirque contemporain et la puissance de la transmission.

Infos Pratiques :

Date : les lundi 23 et mardi 24 juin 2025 19h30 et 20h30

Lieu : La Grainerie, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 16€

– Catégorie 2 : 13€

– Catégorie 3 : 10€

Réservations :

La Grainerie