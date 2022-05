Ce mardi , Peter Hook & The Light en concert au Bikini

Partager Facebook

Ce mardi 17 mai, Peter Hook & The Light débarquent au Bikini.

Peter Hook est l’un des acteurs incontournables de l’histoire du post-punk, de la new-wave et de l’émergence des musiques électroniques en Grande Bretagne de la fin des 70’s et début des 80’s au travers des formations mythiques que sont JOY DIVISION et NEW ORDER, dont il fut musicien compositeur (bassiste au style incomparable) et membre fondateur. Il fut également co-gérant de The Hacienda, le club mythique de Manchester à l’origine du déferlement des musiques électroniques en Europe, qui accueillait aussi bien les pionniers de Detroit que le jeune frenchy Laurent Garnier. C’est aussi lui qui se met aux manettes pour la production d’une partie de l’écurie du label Factory (Stone Roses, Happy Mondays, Durutti Column, A Certain Ratio…).

40 ans après la mort de Ian Curtis, le chanteur et parolier emblématique de JOY DIVISION, Peter Hook & The Lights lui rendent hommage au travers d’une tournée française exceptionnelle « Joy Division : A Celebration » dans laquelle le groupe interprètera les albums « Unknown pleasures » et « Closer » dans leur intégralité.

Pour en savoir plus : https://peterhookandthelight.live/