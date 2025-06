Le Bijou Comedy Club : La Scène Stand-Up de Toulouse est de Retour ce Mercredi 11 Juin !

Partager Facebook

Toulouse, bonne nouvelle pour les amateurs de rire ! Fort du succès de ses premières éditions, le Bijou Comedy Club fait son grand retour ce mercredi 11 juin 2025 à 21h00. Preuve que la salle du Bijou est décidément l’écrin parfait pour le stand-up !

Vous l’avez demandé (presque par milliers !), et le Bijou vous a écouté ! Le Comedy Club devient un rendez-vous mensuel incontournable, et cette nouvelle session promet une soirée riche en découvertes et en talents.

Au Programme de la Soirée :

Le concept qui a fait ses preuves est reconduit pour le plaisir de tous :

Première partie de soirée : la Scène Ouverte ! Dès 21h00, quatre artistes débutants auront l’opportunité de fouler les planches et de vous faire rire avec un passage de 5 minutes chacun. C’est l’occasion de découvrir les nouvelles pépites de l’humour local !

Après une courte pause, place aux confirmés ! Retrouvez ensuite quatre artistes qui ont déjà fait leurs preuves sur scène, avec des passages d’environ 10 minutes. Pour cette édition du 11 juin, le Bijou Comedy Club aura le plaisir d’accueillir : John Déclin Perrine Bob François-Xavier



Le Bijou et son équipe ont hâte de vous retrouver pour cette soirée placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur. Que vous soyez un aficionado de stand-up ou simplement curieux de passer un moment divertissant, venez applaudir ces artistes et partager un rire ensemble !

Alors, tu viens ?

Informations pratiques :