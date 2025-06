« Au Fil de Mon Arbre » : Un Conte Poétique sur l’Absence et l’Imagination au Théâtre de la Violette !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à un voyage tout en douceur et en poésie ! Le Théâtre de la Violette accueille le spectacle « Au fil de mon arbre » ce samedi 14 juin 2025, avec deux représentations à 10h45 et 16h30. Un moment suspendu, conçu pour les enfants à partir de 4 ans, mais qui saura toucher le cœur de tous.

Ce spectacle délicat explore avec finesse le thème de l’absence et la puissance de l’imagination pour la surmonter. L’histoire débute par ces mots touchants : « Ma maman m’a changé de nid, comme le coucou ! Elle me cherche, m’appelle, mais je ne reconnais pas sa voix… »

En attendant de retrouver sa maman, le jeune héros du conte trouve refuge et réconfort dans un geste symbolique et créatif. Il l’a dessinée, découpée, pliée et l’a bien installée dans sa poche. « Comme cela je l’emmène partout avec moi, même à l’école et ça c’est rare ! » Une présence rassurante, un lien imaginaire qui ne le quitte jamais.

Toute la nuit, cette maman de papier reste à ses côtés. Il la pose sur l’oreiller, et elle le berce, lui raconte des histoires, faisant du rêve un espace privilégié de retrouvailles.

« Au fil de mon arbre » est une œuvre qui invite à la contemplation et à l’empathie. En 40 minutes, ce spectacle saura aborder avec tendresse et poésie des émotions complexes, offrant aux jeunes spectateurs un espace pour rêver, imaginer et comprendre le pouvoir des liens affectifs.

Un rendez-vous idéal pour les enfants de 4 à 7 ans, pour partager un moment de douceur et de réflexion.

Infos Pratiques :

Date : Samedi 14 juin 2025 à 10h45 et 16h30

Dimanche 15 juin 2025 à 10h45

Lieu : Théâtre de la Violette, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 7€

– Catégorie 2 : 6€

Réservations :

Théâtre de la Violette