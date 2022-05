Le Poney Club revient pour une troisième saison à Toulouse

Partager Facebook

Le Poney Club reprend place à Toulouse pour une 3e saison consécutive dès le 18 juin avec le live de Chet Faker et The Magician.

Le Poney Club est une grande guinguette à ciel ouvert sur 5000m2 à Toulouse. Dans un décor verdoyant et champêtre, à l’entrée de l’Hippodrome de Toulouse, le Poney Club prend ses quartiers pendant deux mois d’été. Créé par Philippe Belot ( Down Town Factory) et Amine Britel ( Opium Club), ce lieu de plein air propose des foodtrucks, des tapas, des bars à Cocktails ou encore une zone de Pique Nique, et de jeu. Sans oublier de la musique !

Depuis deux éditions, les toulousains ont pu découvrir un bon nombre d’artistes internationaux comme Cut Killer, Synapson, Fomamour, Koba LaD, PLK, Yuksek, Bon entendeur, Etienne de Crecy, Bob Sinclar, Vladimir Cauchemar ou encore Feder, Sophonic, Breakbot et Teki Latex.

Et pour débuter la saison, samedi 18 juin, le Poney Club accueille Chet Faket et The Magician pour un départ electro !

Si on ne connait pas encore la programmation complète, on sait déjà que quelques beaux noms seront de la partie comme FatBoy Slim, Synapson, Madeon, Bob Sinclar, Joachim Pastor ou encore Joris Delacroix. D’autres noms seront annoncés dans les prochaines semaines pour une saison estivale exceptionnelle.

Programmation

Samedi 18 juin : Chet Faker / The Magician

Mercredi 22 juin : Bakermat

Jeudi 23 juin : Acraze et Vintage Culture

Vendredi 24 juin : Deborah de Luca

Samedi 25 juin : Central Cee

Mercredi 29 juin : Synapson

Jeudi 30 juin : Fatboy Slim

Vendredi 1er juillet : Madeon

Vendredi 8 juillet : Sven Vath

Mercredi 13 juillet : Bob Sinclar

Vendredi 15 juillet : Joachim Pastor et Joris Delacroix

Samedi 16 juillet : Dj Bens x Sickick

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/poneyclubtoulouse