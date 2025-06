« Le Lac des Cygnes » au Zénith de Toulouse : La Magie du Ballet Classique en Tournée !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à être transportés par la grâce et la poésie du ballet ! Le Zénith Toulouse Métropole accueillera la plus emblématique des œuvres classiques, « Le Lac des Cygnes », le vendredi 20 juin 2025 à 20h00, dans le cadre d’une toute nouvelle tournée française et européenne.

Symbole par excellence du ballet romantique, « Le Lac des Cygnes » continue d’envoûter et d’enchanter les publics de tous âges. Cette dernière production inédite promet de faire revivre le sublime amour romanesque de la princesse-cygne Odette et de son prince Siegfried avec une splendeur inégalée.

Attendez-vous à être émerveillés par de somptueux décors qui recréent l’atmosphère féerique des bords du lac, et des étincelants costumes qui subliment chaque mouvement des danseurs. Chaque geste, chaque pas, chaque envolée est chorégraphié pour exprimer l’émotion pure et la beauté intemporelle de cette histoire d’amour et de sacrifice.

Que vous soyez un aficionado de danse classique, un amateur de belles histoires, ou simplement en quête d’une soirée empreinte de magie et de raffinement, « Le Lac des Cygnes » est un rendez-vous à ne pas manquer. C’est l’occasion de vivre ou de faire découvrir à vos enfants l’un des joyaux du patrimoine chorégraphique mondial dans un cadre grandiose.

Laissez-vous porter par la musique envoûtante de Tchaïkovski et la virtuosité des danseurs pour une soirée qui promet d’être gravée dans les mémoires.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 20 juin 2025 à 20h00

Lieu : Zénith de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 69€

– Catégorie 2 : 55€

– Catégorie 3 : 45€

Réservations :

Zénith Toulouse Métropole