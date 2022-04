Le Festival Luluberlu de retour en mai !

Partager Facebook

Après deux ans d’absence, le Festival Luluberlu, organisé par Odyssud, est de retour du 18 au 22 mai prochain avec une belle programmation dans plusieurs lieux près de Toulouse.

Petits et grands peuvent désormais noter les dates entre le 18 et 22 mai 2022. Le festival Luluberlu fait son retour en salle et en plein air avec des spectacles , des propositions artistiques inédites, et des surprises que ce soit à l’Aria, à la Salle Nougaro et surtout dans le village des enfants. Après deux ans d’absence, on pourra retrouver le village au coeur du parc d’Odyssud les 20, 21 et 22 mai. Une grande fête familiale !

Le Village des Enfants

Pendant trois jours, au festival Luluberlu, le public retrouvera une vingtaine d’ateliers et d’animations, des expositions, des jeux et de nombreux spectacles fixes et en déambulation. C’est dans un décor aquatique créée par la scénographe Annouch Lepla que les festivaliers déambuleront au fil des spectacles et des ateliers dans ce beau village.

Pour les plus petits, des animations, des ateliers et spectacles sont organisés pour que toutes les familles puissent s’amuser et participer à cette nouvelle édition du festival, grâce à des ateliers de création ou de lectures en déambulation. Les parents ne seront pas oubliés pour autant ! Des artistes de cirque, de scène, des danseurs, des comédiens, des acrobates, vont se relayer tout le festival pour vous émerveiller.

On découvrira aussi la dernière création de la compagnie Les Plasticiens Volants : La grande Invasion. Soit un spectacle autour des créatures marines de nos océans. Au programme, une baleine, un homard, un poulpe et une petite perle, éprise de liberté…

Vous l’aurez compris, en mai fait ce qu’il te plait mais surtout rendez-vous au Festival Luluberlu à Blagnac.

Pour en savoir plus : https://www.odyssud.com/festival-luluberlu-2022