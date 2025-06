Le Festival Ravensare : La Danse en Plein Air Célèbre sa Beauté au Parc Raymond VI à Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à être émerveillés et emportés par le mouvement ! Le Festival Ravensare s’installe au cœur du magnifique Parc Raymond VI les samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025 pour un week-end entièrement dédié à la danse sous toutes ses formes. Cet événement unique propose des spectacles gratuits et accessibles à toutes et à tous.

Le Festival Ravensare est bien plus qu’une simple série de représentations ; c’est une véritable célébration de la danse dans toute sa splendeur. Niché dans l’un des plus beaux jardins de la ville, l’événement invite à un moment de rencontre où les cœurs et les esprits se croisent, où les frontières s’estompent et où les rêves prennent vie au rythme des chorégraphies.

Tous les styles de danse seront mis à l’honneur, offrant un panorama riche et varié de la création artistique. Que vous soyez amateur de danse classique, contemporaine, urbaine ou traditionnelle, vous trouverez votre bonheur dans cette programmation éclectique.

C’est une occasion parfaite de profiter de la beauté de la danse en plein air, dans un cadre enchanteur, et de partager des moments d’émotion et de convivialité. Le Festival Ravensare est une invitation à la découverte, à la joie et à la contemplation, rendant l’art accessible au plus grand nombre.

Venez en famille ou entre amis, laissez-vous porter par la musique et les mouvements, et célébrez la danse dans son écrin de verdure !

Informations pratiques :

Événement : Festival Ravensare

Festival Ravensare Dates : Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025

Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2025 Lieu : Parc Raymond VI, Toulouse

Parc Raymond VI, Toulouse Accès : Gratuit et ouvert à tous

Gratuit et ouvert à tous Au programme : Spectacles de danse tous styles en plein air.

Restez connectés pour découvrir la programmation détaillée des spectacles qui animeront le Parc Raymond VI !