Sneakers Corner : un grand pop-up store au Nailloux Outlet Village

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nailloux Outlet Village organise un grand weekend dédié à la basket et à la culture street wear pour le weekend de Pâques.

Le pop-up dédié à la basket et à la street culture Sneakers Corner arrive pour sa première édition au Nailloux Outlet Village. Le samedi 30 et lundi 1 er avril, le village de marques de Nailloux sera dédié à la sneakers. Les visiteurs pourront retrouver des modèles exceptionnels et une gamme complète, des paires bébé aux grandes tailles.

Accolé à la boutique Puma, les visiteurs pourront découvrir dans un espace de 450 m2 plus de 40 stands dédiés à la basket.

Des paires exceptionnelles et de collection seront exposées et mise en vente aux côtés de modèles plus classiques des grandes marques référentes telles que Nike, Adidas, Asics, Off White, Parra, Patta & Jordan seront également disponibles.

Des modèles neufs mais aussi reconditionnés seront proposés à partir de 30€. Parmi les pépites à dénicher : des Off white, Sacaï mais aussi des Jordan 1 à prix exceptionnels.

A découvrir également : de la mode, de la décoration, des produits d’entretien pour les chaussures et de nombreux goodies sur le thème des sneakers seront à retrouver sur le stand Hype My Room.

INFORMATIONS PRATIQUES

Samedi 30 mars

Lundi 1er avril – ouverture exceptionnelle du centre le lundi de Pâques

En continu, de 10h à 19h

Au Nailloux Outlet Village, à côté de la boutique Puma, rue haute.