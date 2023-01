Séance exceptionnelle du film Caravage à Toulouse 

Partager Facebook

L’ABC Toulouse propose de découvrir le film Caravage de Michele Placido avec une présentation d’une historienne de l’art.

Entre les fêtes, le public a pu découvrir le nouveau long métrage de Michele Placido (Romanzo Criminale) autour d’une figure majeure de la peinture. Interprété par Riccardo Scamarcio, avec aussi la présence de Louis Garrel et Isabelle Huppert, Caravage retrace la fuite de Rome après l’accusation d’un meurtre du peintre pour Naples. L’Eglise et le Pape se mêlent du procès et une grande inquisition est organisée autour de l’artiste et de son art jugé subversif pour la morale de l’Eglise. Un film historique qui mériterait bien un coup de projecteur.

Et c’est ce que nous offre le 4 janvier le cinéma ABC Toulouse. Une séance est organisée et présentée par Geneviève Furnémont, guide conférencière et historienne de l’art. L’occasion d’en savoir plus et de prolonger le film de Michele Placido.

Infos : https://abc-toulouse.fr/102-caravage.html