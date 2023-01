Un Comedy Club pour les jeunes toulousains s’installe à Toulouse

Partager Facebook

Lionel Latapie, toulousain, comédien, metteur en scène, qui dirige les cours de théâtre « Jack a dit… », organise à partir du mois de janvier, en partenariat avec le Mama Shelter Toulouse, le 1er Comedy Club pour jeunes toulousains.

Inspiré des Stand up à l’américaine, où un comédien fait son numéro en solo, sans décor, ni accessoire, ce « Comedy Club toulousain » qui se veut divertissant et convivial mais aussi découvreur de talents, s’adresse aux jeunes et adolescent(e)s, agé(e)s de 7 à 14 ans.

Il donnera l’opportunité aux apprenti(e)s comédien(ne)s de jouer sur scène durant 4 à 5 minutes, de s’exprimer, de se confronter à un public, de tester leur prestance, soit en reprenant un texte, un sketch ou une scène déjà connus du grand public, soit en jouant sa propre réalisation.

Chaque jeune, motivé, passionné ou amateur, intéressé ou curieux, peut s’inscrire gratuitement, dès maintenant, sur le site : [email protected]

Lionel Latapie contactera chaque postulant pour le connaître et pour préparer son passage sur les planches s’il est sélectionné.

Le rideau de scène s’ouvrira les samedi 21 janvier, 11 février, 11 mars, et 8 avril, à partir de 14h30, dans la salle de cinéma privé, située au sous-sol du Mama Shelter, 54 boulevard Carnot.

Attention, l’accès aux représentations, d’une durée d’une heure, est gratuit. Néanmoins les places sont limitées. La salle du Mama Shelter ne pouvant accueillir que 43 personnes. Vous pouvez réserver votre place à la date voulue sur le site : [email protected]