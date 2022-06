Saison 3 pour les Colocs près de Toulouse

Partager Facebook

La Guinguette Les Colocs retrouve ses quartiers au Mas des Canelles à Castanet-Tolosan, près de Toulouse, pour une troisième saison et quelques nouveautés.

Cette édition 2022 des Coloc va réveiller le tout Toulouse. Les Coloc accueillent cette année un nouveau locataire, le Bàcaro, ce restaurant-cave à vin qui est devenu en seulement quelques années l’adresse incontournable des fins gourmets toulousains.

Mené par une équipe de jeunes passionnés par la bonne Food et le (très, très) bon vin, la belle et fine team du Bàcaro prend ses quartiers d’été sur la Terrasse du Mas des Canelles, avec la promesse d’un format éphémère original et pour le moins festif.

Oubliez le mot restaurant car ce n’en est pas un ; oubliez le mot guinguette, car ce n’en est pas une. Aux côtés du Bàcaro, les Coloc deviennent la nouvelle adresse où Vivre l’été : un lieu éclectique, unique en son genre, qui n’ouvrira ses portes qu’à l’occasion de Grands Rendez-vous.

Des dates à ne surtout pas manquer, qui accueilleront le temps d’un soir ou d’un dimanche, des Coloc’ de passage, pas comme les autres… Une programmation musicale et culinaire inédite, avec de belles têtes d’affiches qui vont vous faire vibrer au son de leur platine et au goût de leur cuisine.

Manger, Boire, Danser, Chiller, telle est la délicieuse promesse des Coloc. Restez connectés sur les réseaux sociaux pour découvrir le détail de la prog et des Guests au programme des Rendez-vous Open Air qui vont vous faire Vivre l’été.

Le programme des deux prochains mois :

• Mardi 21 juin :

DJ Gones + Bear Brothers Project + La cuisine du Bàcaro

De 18h à 1h

• Vendredi 24 juin :

Tempo 808 + La cuisine du Bàcaro

De 18h à 1h

• Dimanche 3 juillet :

La cuisine du Bàcaro de 12h à 15h

Carabine (Collectif de DJ) + Supérette Smash Burger de 18h à 22h

• Mercredi 13 juillet :

Baccus Social Club & Friends + La cuisine du Bàcaro

De 17h à 22h

Service des plats de 18h30 à 22h

• Dimanche 17 juillet :

Hedone (1 étoile au Michelin) + Tempo 808

De 12h à 15h

Puis de 18h à 22h, Tempo 808

• Dimanche 24 juillet :

Gones & Friends + des Artisans Vignerons

L’après-midi

Plus d’infos :

Instagram : https://www.instagram.com/lescoloc_bacaro/

Facebook : https://www.facebook.com/LesColoc

SITE INTERNET :

www.lescoloc.fr