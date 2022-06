Guinguettes ou restaurants éphémères ? Notre sélection de l’été 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Comme l’an dernier à la même période, Toulouseblog a sélectionné les lieux où passer un moment convivial cet été à Toulouse : Bars, restaurants éphémères ou guinguettes, faites vos choix !

Où buller ? Partager un moment entre amis ou en famille ? La période estivale offre l’opportunité aux toulousains de découvrir de nombreux lieux, souvent éphémères, pour passer une soirée, un midi ou même la journée. Et pour faire plaisir aux clients, les professionnels de la restauration font preuve d’imagination.

Toulouse Blog a donc sélectionné Restaurants, bars, guinguettes pour passer l’été 2022 pas trop loin de chez soi !

La Guinguette Min-Ou saison 2

Le Grand Marché des MIN Toulouse ouvre la guinguette Min-ou pour une saison 2 au coeur du plus grand écosystème alimentaire toulousain : des produits locaux, en provenance des entreprises du Grand Marché, un lieu convivial, un jardin arboré et classé…

> https://www.facebook.com/MinOu.LaGuinguette

Les Coloc au Mas des Canelles

Une bande de colocataire, emblématiques de la ville rose, débarquent pour une saison 3 le 21 juin au Mas des Cannelles à Castanet-Tolosan, autour d’un projet de restaurant éphémère : Les Coloc. Au menu de ce lieu de charme au bord du Canal du Midi .

Rendez-vous dès le 21 juin au Mas des Canelles (Chemin des Cannelles – 31320 Castanet-Tolosan)

Instagram : lescoloc_canelles

Le Canaille Club à l’Espace Cobalt

Au programme de cette nouvelle saison, huit kiosques pour gouter toutes les cuisines des burgers en passant par les produits de la mer mais aussi la cuisine sud américaines ou encore un corner de l’Alimentation etc.. Si les espaces pour enfant seront fermés, le cinéma en plein air aura bien lieu avec toujours en tête la distanciation sociale.

Rendez-vous au Canaille Club, 55 avenue Louis Bréguet Toulouse!

L’éphémère Guinguette de Lacroix-Falgarde

L’Éphémère Guinguette, basée à Lacroix-Falgarde, est un lieu associatif, auto-financé, qui existe depuis 2012. L’objectif est de proposer un lieu convivial ouvert à tous, avec une piste de danse, une buvette, des groupes de musique live, ainsi que de la restauration du 3 juin à fin aout pour cette 11e saison !

Infos : http://www.lephemereguinguette.com/

La Friche Gourmande

Ouverte l’été dernier, La Friche Gourmande avec ses 4 restos, ses deux bars et ses 1200 m2 dédiés aux apéros grignotages friendly, se met à l’heure d’été. Et comme à son habitude, La Friche Gourmande change de décor. Au menu : Tapas party, DJ set, Happy Hour, ambiance Urban Jungle…

Le Poney Club de Toulouse à l’Hippodrome de la Cépière

C’est une grande guinguette à ciel ouvert sur 5000m2 qui revient pour une saison 3 en musique à Toulouse. Dans un décor verdoyant et champêtre, à l’entrée de l’Hippodrome de Toulouse, le Poney Club prend ses quartiers pendant deux mois d’été. Créé par Philippe Belot ( Down Town Factory) et Amine Britel ( Opium Club), ce lieu de plein air propose des foodtrucks, des tapas, des bars à Cocktails ou encore une zone de Pique Nique, et de jeu. Sans oublier de la musique !

Le Restaurant Flon-flon à Balma

Le restaurant éphémère Flon-Flon reprend ses quartiers d’été dans le parc du Château de Thégra à Balma.A la lueur des bougies et de belles suspensions accrochées aux arbres, le restaurant Flon-Flon propose une expérience apaisante dans une ambiance calme et un esprit bohème, détendu. Toiles tendues, tables hautes et basses, bois brut, chaises d’époque chinées dans des brocantes, coussins multicolores, … la décoration chamarrée invite au voyage tout comme le point de vue panoramique avec le soleil qui se couche chaque soir tendrement sur Toulouse.

Réservation : www.restaurantflonflon.com et facebook.com/flonflonrestaurant

L’Envol Côté Plage à Balma

C’est l’un des établissements les plus populaires pendant la saison estivale, l’Envol Côté Plage, situé à Balma face à l’aérodrome de Lasbordes continue de vous recevoir cet été dans son cadre incroyable.

Plus d’infos : www.envol-restaurant.com

La voile Blanche à Toulouse

Lieu incontournable pour les soirées et même les journées des toulousains en période d’été, la Voile Blanche revient avec son concept exceptionnel pour notre plus grand bonheur.

Infos sur : sur https://www.facebook.com/lavoileblanche31 et sur www.lavoile-blanche.fr

La Piscine du Canard à Colomiers

Créée en 2012, La Piscine du Canard est devenue un des lieux incontournables de l’été. La Piscine du Canard inaugure sa dixieme édition.

Réservations aux :05.6174.18.35 ou 05.61.30.37.83

Le Petit Bikini à Toulouse



L’année dernière, Le Petit Bikini (guinguette extérieure) et le Restaurant (en bord de piscine) avaient cohabité durant tout l’été, aujourd’hui fini le Restaurant et place au Petit Bikini nouvelle formule !

Le lieu va être repensé et la piscine au coeur du projet, une nouvelle carte de grignotages de qualités et de cocktails seront proposés, des animations, des jeux et bien sûr de la musique tout au long de la saison !

Du mercredi au dimanche, venez découvrir Le Bikini aux couleurs de l’été, pour partager un moment convivial et musical.

Tout au long de l’été, nous vous proposerons également une série de pool party et de soirées « club » dans la salle du Bikini, avec notamment : Busy P, Etienne de Crecy, Guts, Dj Kheops (IAM), Yuksek & Radio Nova, The Limiñanas (dj set), Camion Bazar, Infravision (Kendal & Pablo Bozzi), La Gayguette, Plein Phare, Karnage, Regarts, Fall Industry, Vandal Records, Soirées 80’s, 90’s et 2000, Bikini Funky Party, La Détente …

Les Terrasses de l’Atelier à Toulouse

Sur 1000m2 de terrasses, neuf stands proposent une cuisine incroyable pour passer une belle soirée avec des espaces de jeu et même un endroit couvert en cas d’intempéries. Chaudement recommandées que les Terrasses de l’Atelier. https://www.facebook.com/lesterrassesdelatelier

La Centrale, sur l’ile du ramier

Dans un décor vintage, la Centrale s’impose comme l’un des lieux incontournable de votre été toulousain. Aussi bien branché que familiale, sur l’ile du Ramier rendez-vous avec de l’atypique par son cadre et éclectique dans sa cuisine. Un lieu incroyable avec parfois des rendez-vous musique, brocantes etc.. Rendez-vous pour la saison 7 depuis le 19 mai dernier !

Plus d’infos : www.facebook.com/barlacentrale ou lacentralegaronne.fr

Ma biche sur le toit à Toulouse

Au dernier étage des Galeries Lafayette se trouve le restaurant Ma Biche sur le toit de Michel Sarran. Avec sa vue sur Toulouse, grâce à sa terrasse, c’est un lieu incontournable pour profiter de l’été.

Plus d’infos : https://www.mabichesurletoit.com/

L’aérochrome à Blagnac

Situé à Blagnac, ce lieu conjugue street art et moments conviviaux autour d’un verre. Il y aura des expos, des initiations et tant d’événement tout au long de l’été.

infos : https://www.facebook.com/laerochrome/

Goguette & Compagnie à Cornebarrieu

A Cornebarrieu, cet été, place à la fête dans un cadre bucolique avec des concerts, des karaokés et des soirées à thème pour une belle saison chez Goguette & Compagnie.

https://www.facebook.com/Goguetteetcie

Gigiland, la terrase de Midica à Toulouse

Ouvert depuis novembre 2019 au 4ème étage du magasin Midica, Gigiland fait déjà l’unanimité auprès des grands gourmands et petits gourmets avec ses formules healthy et son ambiance vitaminée. Gigiland passe définitivement à l’heure d’été en ouvrant à ses clients les portes du toit terrasse du grand magasin.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/gigilandtoulouse et https://www.facebook.com/midicatoulouse

La Guinguette des Robins

Après 4 ans passés à voguer de lieu en lieu pour vous offrir des rendez-vous inoubliables, la bande des Robins s’est échouée sur une île aux merveilles où ils ont décidé d’installer leur Chiringuito pour l’été. Retrouvez-nous tous les soirs de l’été au 8 rue Ernest Dufer à partir du 11 juin 17h, avec du sons et des surprises

> https://www.facebook.com/lesrobinstoulouse

La buvette « A m’en donné »

Située au Jardin Raymond VI de Toulouse, la buvette A m’en donné propose un cadre idéal pour se retrouver entre amis et en famille. Chaudement conseillé par la rédaction.

> https://www.facebook.com/amendonnebuvette

Museau Musette

Au bord du Canal du Midi, le site de la Maison de l’Eclusière ouvre un nouveau lieu : le Museau Musette. Dès le 18 juin, la guinguette propose une buvette dès 16h et de la restauration le soir autour de 150 places en terrasse.

> https://www.facebook.com/museaumusettetoulouse

Les Pêcheurs de Sable

Sur les quais de la Daurade, Philippe Faucher nous propose une guinguette familiale avec de produits de qualités pour se faire plaisir tout l’été aussi bien pour un verre que pour y passer la soirée.

infos : https://www.facebook.com/pecheursdesable/

La Plage des Terrasses à Muret

Au Lac des Bonnets, à Muret, Sarah Rodriguez, derrière les Terrasses de l’Atelier, propose un nouveau lieu : une guinguette les pieds dans le sable. Un endroit parfait pour manger, boire un verre et pratiquer quelques activités sur le lac..voir même une baignade.

> https://www.facebook.com/laplagedesterrasses

Le Pic à Muret

Foodtrucks, terrain de pétanque, bar à cocktails, Le Pic, nouveau lieu du coté de Muret, ouvre ses portes au public avec un jardin et une terrasse de 2500m2.

> http://lepic-muret.fr/

Réservations : 05 34 56 94 69

Un Eté à la Campagne au Château de Capdeville

À mi-chemin entre Toulouse et Montauban, nichée en plein cœur du Frontonnais, vous attend la Guinguette « Un été à la Campagne » au Château de Capdeville à Fronton.De bonnes grillades, des soirées afterwork, un bar à cocktails pour vous désaltérer le midi, le soir… mais aussi l’après-midi ! Restez connectés pour être informés des événements spéciaux, des concerts, ou encore des dégustations de vins avec les vignerons, et même des ateliers ludiques proposés pour les enfants les dimanches après-midis…

> https://www.guinguettefronton.fr/