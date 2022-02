Le Baccus Social Club ce samedi au Connexion Live

Partager Facebook

Samedi 26 février, le Baccus Social Club vous donne rendez-vous au Connexion Live pour une soirée exceptionnelle.

Comme une évidence, c’est autour d’une bonne bouteille de rouge qu’est né Baccus Social Club par une belle soirée d’été. Passionnés par la musique autant qu’ils sont amoureux des bonnes choses de la vie, Antonin et Antoine, les deux fondateurs du projet, refusent de choisir entre danser et trinquer. C’est donc un verre à la main et l’autre sur les platines que les deux compères ont lancé Baccus Social Club avec une idée en tête : réunir les univers de la musique et du vin.

Baccus Social Club a vocation à bouleverser les codes de la fête, à briser les murs de ses repères traditionnels pour l’amener dans des endroits plus atypiques, plus insolites, mêlant dégustations décomplexées et DJ sets éclectiques pour des moments hors du temps, toujours en bonne compagnie.

Baccus Social Club sera au Connexion Live ce samedi 26 février à 22h pour 6 heures de set !

La Box Garonne toujours disponible

La box Garonne mettant à l’honneur l’Occitanie est toujours disponible en commande sur le site du Baccus Social Club. Au programme : 8 artistes toulousains ont proposé un morceau original, regroupés sur un vinyle inédit, un vin glouglou issu du domaine Cinq Peyres à côté de Gaillac et une illustration signée Pierre Ferri.

Infos et réservations : https://www.baccussocialclub.fr/shop