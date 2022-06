Le Festival Bulle de Jazz de retour en juillet prochain 

Partager Facebook

Après le succès de sa première édition, le festival BULLE DE JAZZ fait son retour en 2022, dans le cadre toujours aussi exceptionnel du Château Lastours à Lisle-sur-Tarn, les samedi 16 & dimanche 17 juillet.

Au cœur du terroir et des vignobles Gaillacois, dans le parc en pleine nature de ce domaine familial, les amateurs de Jazz et de bons vins seront séduits par ce lieu vibrant, empreint de traditions et de savoir-faire. Lancé en 2021, cet événement incontournable sera une nouvelle fois, le temps d’un week-end, l’occasion de partager un moment d’évasion et de convivialité autour de la culture viticole et du Jazz sous toutes ses formes.

Coté musicale, on pourra découvrir sur deux jours Paloma Pradal, Space Galavachers, Dan Gharibian Trio et enfin Pulinella pour terminer un weekend festif.

Festival Bulle de Jazz

16-17 juillet

Chateau Lastours

Lisle-sur-Tarn

Infos : www.bulledejazz.fr