Ryanair rétablit ses lignes à l’Aéroport de Toulouse

A partir du 1er juillet, Ryanair rétablit plus de 10 lignes à l’Aéroport Toulouse-Blagnac.

Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, a annoncé aujourd’hui (18 juin) qu’elle rétablira plus de 10 lignes au départ et à destination de l’aéroport de Toulouse à partir du 1er juillet, dans le cadre du programme de Ryanair pour l’été 2020.

Suite à l’assouplissement des restrictions de voyage, le désir de voyager se renforce, comme le confirment les récentes données de trafic sur notre site web. La France est l’une des destinations touristiques les plus recherchées par les voyageurs européens et parmi les utilisateurs français, les destinations les plus populaires sont le Portugal, l’Espagne et l’Italie.

Ryanair reprend les liaisons entre la France et l’Europe, permettant à tous les voyageurs de découvrir les beautés de Toulouse telles que ses célèbres murs roses mais aussi de savourer la cuisine locale et de profiter de la merveilleuse hospitalité du sud-ouest de la France.