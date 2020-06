Toulouse – #RetoursurScènes s’installe à Saint Pierre des Cuisines

Partager Facebook

Samedi 20 juin, Saint Pierre des Cuisines accueille le nouveau #RetourSurScènes dégoupollé par No Music No Life avec les concerts de Princenss Thailand et Fotomatic.

Le premier concert retransmis en direct par le collectif NO MUSIC NO LIFE a eu lieu le 13 mai dernier dans une période totalement inédite pour l’ensemble de la société et d’autant plus pour le monde du spectacle.

5 concerts plus tard, après avoir investi une salle de concert, un disquaire et un cinéma, le collectif s’associe aux DISQUAIRES DAYS afin d’apporter de la visibilité à notre scène locale et à nos disquaires indépendants, grâce à un dispositif multi caméras professionnel.

Et pour ce nouveau numéro, on pourra découvrir les concerts de PRINCESS THAILAND et de FOTOMATIC, sur la scène de l’auditorium de SAINT PIERRE DES CUISINES.

Rendez-vous le samedi 20 juin à 20h30 sur la page facebook No Music No Life et le site https://www.nmnl.fr/