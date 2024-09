Rock to the future ce soir au Flashback Café

🔥 Réveille le Sheitan qui sommeille en toi ! Soirée Rock endiablée au Flashback Café 🔥

Le Rock, c’est l’enfer… et ce soir, on l’embrasse !

Depuis ses dĂ©buts explosifs avec Little Richard, Chuck Berry et Elvis, le Rock n’a jamais cessĂ© de faire vibrer, provoquer et transcender les Ă©poques. Il a brisĂ© les codes, effacĂ© les frontières et accompagnĂ© nos rĂ©voltes.

Sex, Drugs, and Rock’n’Roll : une soirĂ©e en immersion totale

PrĂ©parez vous Ă un voyage enflammĂ© Ă travers l’histoire du Rock. Images et sons te transporteront dans les mĂ©andres de cette musique Ă©ternelle. Danse avec nous dans les flammes de l’enfer, laissez vous emporter par la transgression et le lâcher-prise.

Le Rock est mort ? Vive le Rock !

Dès 19h30 pour un voyage dans le temps, avec un Rock’n Shooter offert pour bien commencer la soirĂ©e. Des annĂ©es 50 Ă aujourd’hui, du rock’n’roll au mĂ©tal, revivez les Ă©vĂ©nements qui ont marquĂ© l’histoire du Rock.

Performances, Air Guitare, Headbanging, Flash tattoo…

Laissez vous emporter par l’Ă©nergie de la soirĂ©e et participe aux performances endiablĂ©es. Air Guitar, Headbanging, Flash tattoo… Exprimez le Sheitan qui est en vous !

Infos pratiques :