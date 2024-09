Juste à Temps ! La nouvelle comédie musicale du Casino Théâtre Barrière de Toulouse fait ses débuts ce samedi soir

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Première à Toulouse ! Juste à Temps ! Illuminera le Casino Théâtre Barrière ce samedi soir.

L’excitation est à son comble au Casino Barrière de Toulouse ! Les équipes artistiques et techniques mettent la touche finale à la nouvelle comédie musicale « Juste à Temps ! », qui sera présentée ce samedi soir devant 500 spectateurs privilégiés, prélude à une série de 50 représentations attendues avec impatience.

Costumes, micros, projecteurs, tout est minutieusement vérifié lors des dernières répétitions pour assurer un spectacle sans faille. Mathias pourra ainsi partir à la recherche de sa mère, Jeanne, disparue lors de la pandémie de 2020, grâce à l’incroyable machine de son oncle Léo.

Accompagnés d’Eva Lévy, une journaliste ambitieuse, et de leur voisin Marcel, Mathias et Léo vont traverser les époques et rencontrer des personnages historiques marquants. La mise en scène de Cédric Chapuis et Carole Chauvy promet une expérience immersive, grâce à la technologie, aux arrangements de Giampiero Giraldi et aux chorégraphies de Jérémy Marquet.

Les 15 artistes polyvalents sont impatients de présenter ce spectacle dans le cadre prestigieux du Casino Barrière de Toulouse. L’équipe du théâtre vise déjà les Trophées de la Comédie Musicale 2025, preuve que Toulouse a aussi son mot à dire dans le monde du spectacle !

Infos pratiques :