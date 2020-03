Restezchezvous : L’Odyssud Blagnac continue en ligne !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Odyssud Bagnac continue son activité sur les réseaux sociaux pendant le confinement.

Dans cette situation de confinement, et en raisons des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le Coronavirus COVID 19, la salle Odyssud de Blagnac est aussi touchée. Malgré son bouleversement de programmation, la salle souhaite continuer d’offrir du contenu culturel en ligne via notamment les réseaux sociaux.

Des rendez-vous quotidiens et thématiques auront lieu dès cette semaine :

Odyssud chez vous

Un spectacle joué sur les planches d’Odyssud ou qui aurait dû être joué cette saison sera mis à l’honneur.

Replay

C’est presque comme une séance de ciné ! Odyssud partagera des vidéos de spectacle de danse, de pièce de théâtre, de concert ou des rétrospectives sur le travail de certains artistes.

Médialudo

L’équipe de la Médialudo vous fera part chaque mercredi de leurs coups de coeur livres, disques, jeux et autres activités.

Exposition

La diversité des styles artistiques a toujours été un fil rouge des expositions : collage, univers de la bd, street art, photographie… Des univers singuliers à redécouvrir sans modération !

Paroles d’artistes

Des artistes du spectacle vivant, associés à Odyssud, parleront de leurs activités pendant cette période de confinement et de leurs projets.

A vous de jouer

Odyssud proposera une série de jeux et de votes autour des spectacles et des artistes.

Donc, on suit Odyssud sur Facebook ( https://www.facebook.com/odyssudspectacles/ ) Instagram ( https://www.instagram.com/odyssud_spectacles ) et Youtube ( https://www.youtube.com/channel/UC-4a6lXlWgm1nITrfVnsxfA)



Quand à nous, chez Toulouse Blog, on continue de vous tenir informer !