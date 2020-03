Coronavirus Toulouse : Une plateforme pour accompagner l’aide de proximité

Partager Facebook

Vendredi 27 mars, la ville de Toulouse et Toulouse Métropole ont lancé une plateforme pour accompagner l’aide de proximité : Solidaires-Toulouse.

Dans le contexte de la crise du COVID-19, Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse, qui a déjà conclu un partenariat avec l’association Voisins solidaires, ont voulu prolonger cet accompagnement aux habitants et permettre l’organisation de l’entraide dans leurs quartiers, notamment pour prendre soin des personnes les plus fragiles. Pour cela, les collectivités lancent aujourd’hui la plateforme Solidarités-Toulouse, solidaires.toulouse.fr , dans le cadre du programme d’expérimentation de la Smart City toulousaine.

Créée avec l’entreprise Hacktiv, cette plateforme permet de mettre en relation des particuliers et des associations, des propositions et des besoins. Ainsi, chacun peut identifier facilement des offres de service autour de son lieu de confinement et faire part d’une demande ou une offre sur un périmètre défini en spécifiant sa nature (course – alimentation, pharmacie ; promenade animaux de compagnie, garde d’enfants, soutien scolaire, lien avec personne isolée autres…). Le tout est visuellement accessible grâce à une géolocalisation de l’offre et de la demande de façon à favoriser l’entraide de proximité.

Avec cette plateforme, Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse veulent faciliter et accompagner un mouvement qui a su se mettre en place spontanément grâce à la générosité des habitants et inciter ceux qui ont des besoins à se manifester.

La plateforme offre un lien sur un rappel réglementaire et des bonnes pratiques liées à la crise du COVID-19 (restez chez vous, les gestes barrières) ainsi qu’une information sur d’autres outils d’entraides nationale : Réserve Civique ou locales : kit Voisins solidaires et CHU.

>> Retrouver la plateforme sur solidaires.toulouse.fr