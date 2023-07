Rassemblement d’Alfa Roméo au Château de Merville ce 14 juillet

Partager Facebook

Ce vendredi 14 juillet, au Château de Merville, près de Toulouse, on pourra admirer toute une collection d’Alfa Roméo.

Quelque 35 Alfa s’inviteront au matin du vendredi 14 juillet, de 10h30 à 12h, dans l’enceinte du Château : de belles anciennes telles les Bertone GT, Giulia Sprint Spéciale, le Spider Giulietta, symbole de la Dolce Vita et de nombreuses Spider Tronca ; les célèbres Alfa Sud, GTV, 75 des années 80; et les plus récentes Giulia et Stelvio QV Racing, Spider S4,4C ou Brera.

À l’origine de ce rassemblement, l’Alfa Club Toulouse Pyrénées qui s’adresse à tous les propriétaires des belles Italiennes. Créée en 2017 et basée à Merville, l’association compte aujourd’hui 56 adhérents, heureux détenteurs de 150 modèles dont les plus anciens datent des années 1960 et les plus récents de 2023.

Un été au Château

Tous l’été, le Château de Merville propose des animations et de beaux événements comme la présence d’un conteur. Le toulousain Patrick Payré vient régaler petites et grandes oreilles : contes de Grimm, d’Andersen et de Perrault, répertoire d’Alfonse Daudet, mais aussi de nombreuses créations personnelles de cet écrivain qui adore raconter des aventures.

Sans oublier les 19 et 20 aout, un spectacle. le Château présentera la cantatrice Véronique Fourcault, accompagné de Pierre-André Hélène, dans « Le Chat futé et la Comtesse ». Ce court spectacle écrit sur mesure met en scène une certaine comtesse de Merville en proie au vol inexpliqué de ses bijoux. Rires et suspens au rendez-vous avec, en prime, des crèmes glacées à gagner pour les jeunes auditeurs les plus astucieux.

Infos pratique

Chemin de Grand Borde, 31330 Merville.

05 61 85 32 34 – labyrinthedemerville.com