14 juillet : Tisseo prolonge ses horaires

A l’occasion de la fête nationale, ce 14 juillet, avec notamment les événements en ville, Tisséo prolonge ses horaires.

A journée exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Tisséo accompagne les voyageurs le vendredi 14 juillet en s’adaptant et prolongeant son offre de soirée. L’occasion parfait pour profiter du concert NRJ à la Prairie des Filtres ou encore du feu d’artifice sur la Garonne où sont attendus près de 300 000 toulousains.

Par conséquences, Tisseo s’adapte et propose quelques changements. Les lignes A et B effectueront leurs derniers départs aux horaires habituels à 03h00. A noter que la station Esquirol de la ligne A du métro fermera ses portes dès 22h30 et les voyageurs pourront se reporter aux stations Capitole (ligne A) ou Carmes (ligne B).

La ligne T1 du tram circule entre les stations Arènes et MEETT et effectuera ses derniers départs en soirée à 01h43 direction Arènes, et à 02h29 direction MEETT. La ligne T1 du tram sera interrompue entre les stations Palais de Justice et Déodat de Séverac à partir de 13h.

Du côté des bus, toutes les lignes Linéo, les lignes de bus 18, 19, 39, 44, 78, 79 seront prolongées en soirée. En TAD, le 120 sera prolongé jusqu’à 2h05 et la ligne 106 ainsi que le TAD 119 jusqu’à 2h30. Les lignes L4, 13 et 44 seront déviées, toute la journée.

En bref, pour se renseigner efficacement sur vos déplacement rendez-vous sur l’appli Tisseo ou sur www.tisseo.fr