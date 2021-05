Que faire à Toulouse ce weekend du 28 au 30 mai !

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné pour vous quelques idées sorties pour votre weekend à Toulouse !

Réouverture de la Halle de la Machine

Fin d’hibernation pour le Minotaure et le bestiaire de la Halle de La Machine à Toulouse. Dès le 29 mai, le public est convié à un Lever de rideau en amorce d’un joli été.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-reouverture-de-la-halle-de-la-machine-le-29-mai/

Empalot s’agit(e) cette semaine à Toulouse

L’Agit, compagnie de théâtre, la MJC Toulouse-Empalot et les associations Karavan et Aifomej présentent une dizaine de spectacles du mercredi 26 au samedi 29 mai, au cœur du quartier Empalot à Toulouse.

>https://www.toulouseblog.fr/empalot-sagite-du-26-au-29-mai-a-toulouse/

Réouverture du Kiwi

Fin d’hibernation pour la salle du Kiwi. Dès samedi 29 mai, le public refoulera le centre culturel de Ramonville Saint-Agne avec un joli spectacle dégoupillé par l’équipe d’Arto : Grrrr de la compagnie Sylex.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-reouverture-du-kiwi-ce-weekend/

Les matchs du weekend des clubs toulousains

> Top 14 : Le néo-Champion d’Europe, Toulouse, reçoit Clermont ce samedi 29 mai à 21h en direct sur Canal +.

> Barrages : Nantes – TFC, dimanche 30 mai à 18h

> Lidl StarLigue : Istres – Toulouse ce samedi 29 mai à 18h en direct sur la chaine Youtube LNH TV

Un petit tour au cinéma

Cette semaine, au cinéma, on pourra découvrir The Father, Promising Young Woman, Sons of Philadelphia, Les Bouchetrous ou encore Vers la bataille.

> https://www.toulouseblog.fr/sortie-cinema-les-nouveautes-de-la-semaine-du-26-mai-2021/

Avant-Première du film Sans Un bruit 2

Vendredi 28 mai, découvrez en avant première le film Sans Un Bruit 2 dans les cinémas CGR Blagnac et Gaumont Toulouse & Labège.

> https://www.toulouseblog.fr/avant-premiere-de-sans-un-bruit-2-a-toulouse/

De l’art à Toulouse

Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de l’art, la 12ème édition du Week-End de l’Art Contemporain de Toulouse et sa métropole se déroule du 26 au 30 mai 2021.

> https://www.toulouseblog.fr/weact-12-lart-sinvite-a-toulouse-cette-semaine/

TV : Le téléfilm Meurtres à Toulouse avec Lionel Astier et Camille Aguilar sur France 3 le samedi 29 mai à 20h55.

Depuis 8 saisons, la série Meurtres à… fait le bonheur de France 3. Cette collection propose de suivre une enquête dans des régions françaises avec des distributions différentes pour chaque épisode de 90 minutes. Dans la dernière saison, direction Toulouse pour découvrir Lionel Astier et Camille Aguilar devant la caméra de Sylvie Ayme.

> https://www.toulouseblog.fr/le-telefilm-meurtres-a-toulouse-fin-mai-sur-france-3/

Séance de dédicace à Bédéciné ce vendredi

La librairie Bédéciné propose ce vendredi 28 mai de rencontrer Paul Bruckel et Antoine Maillard. Paul Burckel a sorti il y a quelques semaines la si belle « voie de Calliopée », quelques années après le magnifique « La nuit mange le jour » . Antoine Maillard, quant à lui, nous a offert un slasher génial : « L’entaille », lui aussi coup de cœur de la librairie.

> https://www.facebook.com/events/463836148207380/

Foire aux plantes au Truffaut de Toulouse

Pour cet été, transformez votre intérieur avec de nouvelles plantes vertes et fleuries ! Le magasin Truffaut Grand Hôtel accueille une nouvelle Foire aux Plantes !

> https://www.facebook.com/events/321943632696644/