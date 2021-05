Avant Première de Sans Un bruit 2 à Toulouse

Partager Facebook

Vendredi 28 mai, découvrez en avant première le film Sans Un Bruit 2 dans les cinémas CGR Blagnac et Gaumont Toulouse & Labège.

Mainte fois repoussé, en raison du COVID et de la fermeture des salles, SANS UN BRUIT 2 terrorisera donc les spectateurs dans les prochaines semaines (le 16 juin) . Le film, toujours réalisé par John Krasinski, raconte la suite des aventures de la famille Abbot dans un monde décimé par les extraterrestres. Evelyn ( Emily Blunt ) et ses enfants vont devoir de nouveau lutter dans un monde hostile. Le succès du premier volet offrait de joli moment de mise en scène et des acteurs impressionnants dans des scènes cultes. Hâte de découvrir la suite !

En tout cas, le film arrive enfin en salle avec son lot d’avant première ce vendredi 28 mai:

> Gaumont Wilson à 16h30 et 18h50

> Gaumont Labège à 18h45 et 18h15

> CGR Blagnac à 18h30

Et NRJ Toulouse vous offre des places cette semaine :