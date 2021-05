Le téléfilm « Meurtres à Toulouse » fin mai sur France 3

Partager Facebook

Le téléfilm Meurtres à Toulouse avec Lionel Astier et Camille Aguilar sera diffusé sur France 3 le samedi 29 mai à 20h55.

Depuis 8 saisons, la série Meurtres à… fait le bonheur de France 3. Cette collection propose de suivre une enquête dans des régions françaises avec des distributions différentes pour chaque épisode de 90 minutes. Dans la dernière saison, direction Toulouse pour découvrir Lionel Astier et Camille Aguilar devant la caméra de Sylvie Ayme.

Le téléfilm raconte l’histoire du Commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie et la jeune Cécile Gimet, tout juste sortie de l’école de police dont c’est la première enquête. Ils chercheront à comprendre le rapport entre des cadavres retrouvés au petit matin sur des places de Toulouse, et les paroles d’une chanson de Claude Nougaro ? Diminué par la maladie, Keller mettra un point d’honneur à boucler cette enquête au plus vite. Quant à Cécile, elle ne se doute pas que cette histoire va faire resurgir dans sa vie les secrets douloureux de sa propre enfance.

Le téléfilm Meurtres à Toulouse a été tourné du 21 juillet au 13 aout dernier dans la ville rose pour enfin une diffusion en France ce 29 mai 2021.