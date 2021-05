WeAct 12 : L’art s’invite à Toulouse cette semaine !

Partager Facebook

Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de l’art, la 12ème édition du Week-End de l’Art Contemporain de Toulouse et sa métropole se déroule du 26 au 30 mai 2021.

Dans une volonté toujours renouvelée de démocratiser l’art contemporain, le WEACT offre une programmation audacieuse et une vitrine inédite à la création artistique actuelle. Artistes confirmés ou émergents, issus de toutes nationalités et de toutes tendances proposent performances et installations créées spécialement pour l’occasion dans plus d’une dizaine de lieux d’art de la métropole toulousaine.

On pourra découvrir les toutes nouvelles créations du Collectif IPN, l’exposition d’Élisa Pône au BBB centre d’art, les dessins contemporains de Pascal Navarro à la Maison Salvan de Labège, la nouvelle émission de Lieu-Commun Télévision, les expositions monographiques de Myriam Mechita et Samir Ramdani à La Fabrique, les sculptures et installations in situ d’Hugo Bel à la galerie Le Confort des Étranges ainsi qu’au Castelet, l’hommage à Rafael Alberti à l’Instituto Cervantes, les dessins de Christian Lhopital au Pavillon blanc de Colomiers, 20 ans – 20 œuvres au Majorat de Villeneuve Tolosane, les photographies de Jean-Loup Trassard et les sculptures de Pierre Bergounioux à l’Atelier de la librairie Ombres blanches, les courts-métrages du lycée des Arènes à la Fondation espace écureuil, les Architectures éphémères d’Erderick & Fridérique, Alexandre Atenza, Nicolas Jaoul et Stéphane Castet au Quai des arts de Cugnaux ou encore l’exposition de Valérie du Chéné à la galerie Jean-Paul Barrès.

La programmation complète : https://www.pinkpong.fr/programme

ÉVÉNEMENTS

MERCREDI 26 MAI

15h > IPN :

Ouverture de l’exposition collective Shaggy Vegas

19h > Lieu-Commun :

Mise en ligne sur la chaine Youtube Lieu-Commun Télévision du 4ème épisode de l’émission le doigt dans l’œil

VENDREDI 28 MAI

17h > CIAM La Fabrique :

Visite commentée des expositions monographiques de Myriam Mechita et Samir Ramdani

SAMEDI 29 MAI

14h-17h > BBB centre d’art :

Atelier participatif avec mmm collectif dans le cadre du projet résidence « Collection du quartier, un musée en cours »

Venez les rencontrer, découvrir leur travail et participer à la collecte dessinée en expérimentant autour de la bande-dessinée !

(projet mené dans le cadre de l’Hiver ensemble, avec le soutien de Toulouse Métropole)

DIMANCHE 30 MAI

14h-18h > Maison Salvan :

Pascal Navarro Dessins en cours

Le public est invité, par petits groupes, à venir rencontrer l’artiste qui aura conçu deux vastes dessins installés en extérieur