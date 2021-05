Sortie Cinéma : Les nouveautés de la semaine du 26 mai 2021

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine, au cinéma, on pourra découvrir The Father, Promising Young Woman, Sons of Philadelphia, Les Bouchetrous ou encore Vers la bataille.



The Father de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Sons of Philadelphia de Jérémie Guez avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe

Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort de son père, dans des circonstances opaques. Aujourd’hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats aux tempéraments opposés. L’un est aussi violent et exubérant que l’autre est taciturne.

Promising Young Woman de Emerald Fennell avec Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie

Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux apparences : elle est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit …

Les Bouchetrous de Raymond S. Persi, David Silverman avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains !

Vers La Bataille de Aurélien Vernhes-Lermusiaux avec Malik Zidi, Leynar Gomez, Thomas Chabrol

Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à convaincre un général de l’armée française de l’envoyer au Mexique pour prendre des clichés de la guerre coloniale qui y fait rage. Sur place, perdu entre les lignes, toujours à contretemps, Louis est incapable de trouver les combats et de prendre le moindre cliché.