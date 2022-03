Projection du film « Amelia » ce dimanche à l’Envol des Pionniers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Envol des Pionniers organise une projection-débat autour du film « Amelia » dédié à l’aviatrice Amelia Earhart ce dimanche.

Le dimanche 13 mars 2022, L’Envol des Pionniers, en partenariat avec l’Association des Amis de L’Envol des Pionniers, donne rendez-vous au public pour une après-midi consacrée à l’aviatrice Amelia Earhart, pionnière de l’aviation civile et première femme à avoir traversé l’Atlantique en avion.

Au programme :

De 14h30 à 15h00 : projection d’un documentaire sur les coulisses du tournage du film Amelia, réalisé par Bernard Chabbert. Son avion, le Lockheed L-12 (seul avion de ce type en Europe et parmi les 11 derniers exemplaires au monde) a participé au tournage du film durant l’été 2008. L’auteur et journaliste, spécialiste de l’aviation commentera ensuite le tournage du long-métrage et introduira le film.

• De 15h00 à 17h00 : projection du film Amelia de la réalisatrice Mira Nair.

Le film Amelia retrace le parcours hors du commun de l’Américaine Amelia Earhart, pionnière de l’aviation civile, qui s’est lancé le pari fou de réaliser un tour du monde en solitaire. Première femme à traverser l’Atlantique en avion, devenue la légendaire « Godness of light », elle fut l’une des personnalités les plus célèbres et les plus admirées de son temps. Même une fois devenue une icône, Amelia ne renonça ni à son amour du danger ni à son esprit d’indépendance.

Lors de l’été 1937, Amelia se lance dans son projet le plus ambitieux : un vol en solitaire autour du monde, qui allait devenir l’une des aventures les plus mythiques du 20ème siècle et la faire définitivement entrer dans l’Histoire.

• De 17h00 à 18h00 : discussion avec Bernard Chabbert, journaliste, auteur et spécialiste de l’aéronautique. Ce temps d’échange sera animé par Pierre-Michel Pranville, Président de l’Association des Amis de l’Envol des Pionniers.

Cette projection s’inscrit dans le cadre du cycle Ciné Avia, organisé par L’Envol des Pionniers en partenariat avec L’Association des Amis de L’Envol des Pionniers, qui propose au public de découvrir la grande aventure de l’aéronautique, les exploits des héros de l’air, leurs drames et romances avec la projection de grands classiques, chefs d’œuvre et documentaires.

Réservations : www.lenvol-des-pionniers.com