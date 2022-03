Superleague – Le TO défait à Wakefield

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Toulouse Olympique s’est incliné vendredi soir sur la pelouse de Wakefield (18-6).

Dès le début de la rencontre, les Olympiens sont les premiers à subir les assauts des Anglais. Malgré une bonne défense sur les dix premières minutes, la défense du TO finit par céder et laisse Hood, tout en malice, inscrire le premier essai de la rencontre. Les Olympiens ne tarderont pas à réagir, et Guy Armitage vient réduire l’écart. Le centre vient marquer son quatrième essai de la saison. Le reste du premier sera équilibré, mais c’est Wakefield qui rentrera aux vestiaires avec l’avantage au score grâce à une pénalité sur la sirène. 8 à 6 à la mi-temps.

Au début du deuxième acte, Wakefield dicte le tempo et va un deuxième essai par Tanginoa. Les locaux mènent alors 14-6, les 30 minutes suivantes se traduiront par des erreurs techniques et de discipline de chaque côté. À la 73e minute Correy Hall vient inscrire l’ultime essai pour Wakefield Trinity et assure un premier succès de la saison pour les joueurs de Willie Poching, sur le score de 18-6.

Les Olympiens trop timides en seconde mi-temps n’ont pas su revenir à la marque et regretteront de ne pas avoir été plus tranchants pour poser plus de problèmes à la défense adverse. Prochaine échéance pour le groupe de Sylvain HOULES la réception du champion en titre, Saint-Helens sur la pelouse d’Ernest Wallon, coup d’envoi 18h. Places disponibles sur billetterie.to13.com