Près de Toulouse, un agriculteur trace un « Merci » dans un champ

Le jeune agriculteur du canton de Nailloux, Baptiste Marquié, remercie à sa façon ceux qui luttent en cette période de Coronavirus.

La solidarité et les remerciements envers le personnel soignant sont de plus en plus nombreux pendant cette période de crise sanitaire. Près de Toulouse, Baptiste Marquié, jeune agriculteur du Lauragais, a voulu rendre hommage à tous ceux qui améliorent la vie des français en cette période : personnel soignant, routiers, agriculteur.

Comme sur le Tour de France, l’agriculteur a tracé dans un champ un énorme merci qu’il a posté sur les réseaux sociaux. Un « Merci » de 150m de long et 60m de large sur une parcelle de 50Ha. Le dessin lui a pris une heure pour être parfait. Un joli résultat et un message fort qui fait du bien dans une période comme celle là.

Voici en vidéo le résultat, filmé par un drône.

Publiée par Baptiste Marquie sur Dimanche 29 mars 2020





Crédit photo : Facebook de Baptiste Marquie, vice président des Jeunes Agriculteurs de la Haute-Garonne.