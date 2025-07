Révolution sur l’A62 : Les Aires du Frontonnais Totalement Réinventées pour une Expérience Voyageur Inédite !

Partager Facebook

Castelnau-d’Estrétefonds, Haute-Garonne – Un vent de fraîcheur souffle sur l’autoroute A62 ! Les aires de services du Frontonnais nord et sud, situées en vis-à-vis entre Toulouse et Bordeaux, ont été officiellement inaugurées ce jeudi 3 juillet, marquant une transformation majeure de l’expérience sur autoroute. En présence de Pacôme Lesage (SIPLEC-E.LECLERC), Nicolas Notebaert et Sabine Granger (VINCI Autoroutes), ces deux sites promettent une pause réinventée, alliant ancrage local, qualité de service et ambition environnementale.

Une Métamorphose Complète Après 10 Mois de Travaux

Après 10 mois de travaux intensifs (d’octobre 2023 à juillet 2024), les aires du Frontonnais, opérées par E.Leclerc Autoroute, dévoilent un visage entièrement renouvelé. Avec un investissement de 17,5 millions d’euros, la modernisation a permis de repenser l’architecture, d’optimiser le parcours client et d’introduire de nouvelles enseignes de restauration et boutiques.

Le bâtiment de l’aire Frontonnais nord, s’étendant sur plus de 2 065 m², adopte un style de grande halle industrielle, conçu par JL&P et agencé par l’agence Babel pour offrir plus d’espace et de fluidité, doublant ainsi sa capacité d’accueil à plus de 200 places intérieures et autant en extérieur.

Une Offre de Restauration Diversifiée et Inédite

Au-delà d’un McDonald’s pour les inconditionnels, Areas France a mis en place des concepts de restauration inédits, gérés par Areas France, dans trois univers évoquant le voyage :

Le « Ballon » : Un espace léger et gourmand qui accueille le Café Bacquié , torréfacteur toulousain, pour des pauses rapides et du snacking.

: Un espace léger et gourmand qui accueille le , torréfacteur toulousain, pour des pauses rapides et du snacking. Les Cantines (en forme de wagon) : Proposent deux comptoirs. Le premier met à l’honneur les spécialités d’Occitanie (aligot, cassoulet, saucisse toulousaine) avec des croque-monsieur gourmands, dont deux recettes signées du chef étoilé Michel Sarran . Le second s’ouvre sur la world-food avec poke-bowls, kebabs et tacos.

: Proposent deux comptoirs. Le premier met à l’honneur les (aligot, cassoulet, saucisse toulousaine) avec des croque-monsieur gourmands, dont deux recettes signées du . Le second s’ouvre sur la avec poke-bowls, kebabs et tacos. Le Container : Transport les voyageurs en Italie avec un assortiment de spécialités gourmandes : focaccias, pizzas, etc.

Pour fluidifier le parcours client, la commande peut être passée de manière digitale via QR code sur les tables.

L’aire Frontonnais nord est conçue pour les tribus et familles, avec un food-court au look industriel intégrant jeux pour enfants, baby-foot, et fat boy. Les professionnels et la clientèle business bénéficient d’un espace de coworking installé dans un fuselage d’avion, clin d’œil à l’aéronautique toulousaine. Un espace détente rappelant l’ambiance des péniches du Canal des Deux-Mers est également disponible.

Côté Frontonnais sud, reliée par un tunnel piéton, l’aire offre une pause rapide et confortable avec une vaste boutique E.Leclerc, un corner de restauration Paul, des machines à café automatiques et un large espace pique-nique en terrasse.

Des Aires Vitrines du Territoire et Engagées pour l’Environnement

Ces aires ne sont pas seulement des points de ravitaillement, elles sont aussi des vitrines du territoire. Implantées à proximité des vignes du Frontonnais, leurs aménagements paysagers s’inspirent du terroir local. Un écran et une sérigraphie à l’entrée de l’aire nord présentent les atouts touristiques et culturels de la région pour inciter les voyageurs à découvrir le patrimoine environnant.

En boutique et dans l’assiette, la place est donnée aux produits locaux comme le Café Bacquié, la Maison de la Violette, les chocolats Pécou, le vignoble Arbeau, et l’emblématique Maison Garcia pour la saucisse de Toulouse. La proximité de la Ville rose se décline aussi avec des références à l’aéronautique et un espace dédié au Stade Toulousain, dont les produits dérivés rencontrent un grand succès.

Engagement Environnemental : Les aires du Frontonnais intègrent les meilleurs standards environnementaux et énergétiques, en cohérence avec l’Ambition environnement 2030 de VINCI Autoroutes :

Mobilité Décarbonée : Avec un total de 35 points de charge électrique ENGIE Vianeo (dont 30 ultra-rapides de 300 kW), ces aires se positionnent parmi les tout premiers hubs de recharge en Occitanie . Elles seront renforcées par 16 nouveaux points en 2027 , portant le total à 51.

: Avec un total de (dont 30 ultra-rapides de 300 kW), ces aires se positionnent parmi les . Elles seront renforcées par , portant le total à 51. Sobriété et Préservation des Ressources : Les bâtiments rénovés (et non remplacés pour le sud, extension pour le nord) sont certifiés Haute Qualité Environnementale (HQE) , visant une réduction de 50% des consommations d’énergie d’ici 2030 .

: Les bâtiments rénovés (et non remplacés pour le sud, extension pour le nord) sont certifiés , visant une réduction de . Énergies Renouvelables : 740 m² de panneaux solaires photovoltaïques ont été installés sur les ombrières des stations de recharge, fournissant de l’ombre aux véhicules.

: ont été installés sur les ombrières des stations de recharge, fournissant de l’ombre aux véhicules. Gestion de l’Eau : Objectif de 26% de réduction de la consommation d’eau d’ici 2030 , grâce à des équipements hydro-économes et la récupération des eaux pluviales.

: Objectif de , grâce à des équipements hydro-économes et la récupération des eaux pluviales. Économie Circulaire : Priorité à la réduction et au tri des déchets, avec poubelles bi-flux, stations de tri 4 flux pour les plateaux repas, fontaines à eau pour gourdes, et tri spécifique des mégots, biodéchets, cartons, etc.

Ces aires bénéficient directement à l’emploi local, avec un passage de 85 salariés en période normale à 150 durant l’été.

Les Aires du Frontonnais en Chiffres :

1,1 million de voyageurs accueillis en moyenne chaque année.

accueillis en moyenne chaque année. 17,5 millions d’€ d’investissement.

d’investissement. 10 mois de travaux .

. 2 065 m² de bâtiment revisité sur Frontonnais nord.

de bâtiment revisité sur Frontonnais nord. 660 places assises (intérieur et extérieur).

(intérieur et extérieur). 35 points de charge électriques (dont 30 ultra-rapides).

(dont 30 ultra-rapides). 333 places de parking pour véhicules légers.

pour véhicules légers. 79 places de stationnement poids lourds.

poids lourds. 750 m² de panneaux photovoltaïques .

. 85 salariés (150 en période estivale).

Pour rester informés en temps réel sur le trafic et les services, les clients peuvent compter sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), l’application Ulys, le service client 3605, le site www.vinci-autoroutes.com et les comptes X @VINCIAutoroutes et @A62Trafic.

Ces aires du Frontonnais réinventent la pause sur autoroute, transformant une simple halte en une véritable expérience de voyage, ancrée dans le territoire et résolument tournée vers l’avenir.