Adidas s’installera au Nailloux Outlet Village le 9 décembre, sur une surface de plus de 800 m2 .

L’enseigne proposera des vêtements et articles de sport de la fameuse marque aux 3 bandes, pour femmes, hommes et enfants. L’arrivée d’adidas vient renforcer l’offre du segment sport du Nailloux Outlet Village, qui compte déjà des enseignes renommées et très prisées, telles que Nike, Puma, Lafuma, Le Coq Sportif, O’Neill ou Rossignol.

> https://www.naillouxoutlet.com/fr/