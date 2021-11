Ouverture exceptionnelle du Nailloux Outlet Village

Partager Facebook

Le centre de marques sera exceptionnellement ouvert le lundi 1er novembre ainsi que le 7 novembre. L’occasion de profiter des « jours barrés outlet », avec des démarques allant jusqu’à 50% sur des prix déjà réduits !

Depuis son inauguration en 2011, Nailloux Outlet Village a su s’intégrer pleinement dans le paysage économique régional, en devenant un des acteurs incontournables de son territoire en Occitanie. Premier centre de marques nouvelle génération ouvert dans le Grand Sud, Nailloux Outlet Village se situe à 20 minutes de Toulouse et à la croisée des grandes destinations touristiques. Il propose une offre de grandes marques nationales et internationales consacrées au prêt à porter, art de la table, accessoires, sport et linge de maison, avec des remises de -30 à -70 %.