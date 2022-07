Près de Toulouse, découvrez le festival champêtre La Vadrouille !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 30 et 31 juillet, au domaine Le Ribonnet à Baumont sur Lèze, à 30 minutes de Toulouse, le Festival La Vadrouille propose un weekend champêtre culturellement riche.

La Vadrouille est une échappée belle dans la campagne occitane, un festival familial pour «toustes», destiné à valoriser le milieu rural dans ce qu’il a de plus vivant, culturellement riche. Durant deux belles journées d’été, le festival réunit depuis sept ans maintenant, les habitants des campagnes et des villes, quels que soient leurs âges, autour de plaisirs simples et universels : Manger, écouter, jouer, discuter, se rencontrer… le temps d’un week-end enchanté dans une bulle bienveillante et créative.

Le samedi et le dimanche, on découvrira plusieurs groupes musicaux dans des styles différents et variés pour le plaisir des oreilles.

Mais c’est aussi des activités comme des ateliers de sérigraphie, du yoga, des massage, du macramé, des gravures tout en profitant du soleil estival avec des plongeons dans la rivière, du camping dans les vignes, des visites des chais…vous l’aurez compris , prenez un grand bol d’air frais au festival LA VADROUILLE !

La programmation musicale :

★ SAMEDI (début 15h)

ALBATROS B2B KOKO DJ

BLIND DELON

DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON

JOYE

KEVIN HEARTBEATS

LE CLUB DU DISQUE

SASHA MOROZOVA

SASSO

★ DIMANCHE (fin 23h)

BRICE LEE

CHATOUNE & MARILOU

JULII SHARP

KNIGHTS OF MANDALA

MARTY WENT BACK

MEULE

PÖ (NYEGE NYEGE)

Toutes les infos : https://lavadrouille-festival.fr/