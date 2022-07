Toulouse : A la rentrée, retour du Meeting aérien des Etoiles et des Ailes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 24 et 25 septembre prochain, le meeting aérien Des Etoiles et des Ailes retrouve ses quartiers à l’aéroport Toulouse Francazal.

Très attendu depuis le succès de son édition 2018, avec pas moins de 30 000 spectateurs, le meeting aérien Des Etoiles et des Ailes s’offre une quatrième édition à la rentrée toujours à Francazal. Et encore une fois le programme passionnera les amoureux d’aviations, les néophytes, les petits comme les grands.

Durant ce rendez-vous incontournable des passionnés d’aviation et comme à chaque édition, il sera donné l’occasion d’exposer l’histoire de l’aviation et les visiteurs pourront admirer plus d’une centaine d’avions de légende d’hier et d’aujourd’hui, venus de toute l’Europe et pour près de 13 heures de show aérien sur le week-end.

Du spectacle dans le airs

Le public pourra notamment voir évoluer une patrouille de 2 x Cessna 337 Push Pull provenant de Madrid, jamais vu en France, qui feront l’ouverture d’un tableau dynamique qui sera suivi par une patrouille exceptionnelle composée d’un Skyraider, d’un Bronco et d’un F-86 qui voleront en formation initiale pour ensuite faire chacun une démonstration individuelle le tout agrémenté par des effets pyrotechniques.

Ce sera un spectacle inédit à Toulouse tout comme la patrouille Yako Team qui sera pour la 1ère fois au meeting, ou le Grumman G164 spécialisé dans l’épandage et les feux de forêt.

Au fil de ces deux jours, les présentations statiques ou en vol vont s’enchainer et le meeting aérien fera voyager les visiteurs avec en particulier la Patrouille de démonstration de la force aérienne royale du Maroc « La Marche Verte » qui sera en exclusivité à Toulouse, seule ville en France et en Europe à l’accueillir cette année.

La Patrouille de France

L’un des moments forts de ces parades aériennes sera la nouvelle présentation « ruban » de la Patrouille de France qui évoluera le samedi et le dimanche ainsi que l’Armée de l’air et de l’espace qui présentera l’un de ses ambassadeurs à la pointe de la technologie, le Rafale Solo Display. L’imposant avion de transport militaire l’A400M dont l’histoire est intimement liée à la ville de Toulouse, sera également l’une des attractions de ce meeting.

Nouveautés 2022

Pour la première fois à Toulouse dans le cadre du meeting aérien l’association des Etoiles et des Ailes organise le Forum des Métiers de l’Aéronautique. Ce forum est destiné à la fois aux organismes de formation mais aussi aux entreprises du secteur aéronautique qui recrutent.

La 1ère finale en présentiel de compétition de simulation de vol « le Trophée Aigle » se tiendra lors du meeting aérien de Toulouse.

Plus d’infos : https://meeting.desetoilesetdesailes.com/