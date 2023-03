Pourquoi le Capitole de Toulouse sera éteint ce samedi ?

Partager Facebook

Ce samedi dès 20h30, le Capitole de Toulouse sera éteint pour la bonne cause.

La Mairie de Toulouse s’associe au WWF pour le Earth Hour 2023. Samedi 25 mars, à 20h30, le Capitole sera éteint. De Singapour à Honolulu en passant par Sydney, Londres, Paris et New York, ce sont plus de 185 pays mobilisés chaque année.

A cette occasion, l’éclairage de milliers de monuments, musées, stades est symboliquement coupé en soutien collectif à la protection de la planète. Chacun est également amené à se questionner sur son engagement individuel pour la planète.