Girls Don’t Cry Party au Metronum le 1er avril !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 1er avril prochain, rendez-vous avec la 18e Girls Don’t Cry Party au Metronum Toulouse.

Les Girls Don’t Cry Party sont des fêtes qui s’attachent à réinventer une culture club expérimentale et inclusive, à renverser les inégalités de genre sur la scène et sur le dancefloor.

Véritable invitation à l’émancipation et à l’empowerment, les événements sont conçus comme un espace safe et bienveillant qui garantit la liberté de chacun•e de s’affirmer dans ses identités multiples.Pour le 1er avril, et sa 18e édition, c’est Explity qui sera à l’honneur.

Explity, c’est un label qui a pour but de partager des sons différents, de la balade au hardcode. Créé par Karlfroye et kimberlaID, leur première sortie, “The World Blurs”, est une compilation réunissant 30 artistes ayant réalisé de manière méticuleuse des musiques électroniques et émotionnelles.

KARLFROYE (dj set)

Karlfroye est une productrice, artiste et DJ du Sud de la France. Elle produit des musiques narratives et des mixs qui sont créés dans des environnements fantaisistes, entre les tons de l’hardcore et du reggaeton. Elle nous fait entendre la mélancolie d’un futur post-internet à travers ses sonorités qui parlent avec amour.

KIMBERLAID (dj set)

Les sonorités de KimberlaID sont des kicks forts et des mélodies paisibles.

VICKIE CHERIE (live)

Le sentiment de liberté que j’ai en écrivant ces morceaux me rapproche de moi-même”. Sur fond de notes de synthés, elle délie les émotions qui la traversent, avec ou sans paroles. La pureté de la pensée enfouie dans les nappes électroniques et les métaphores nous mettent au diapason de ce qu’elle ressent.

BOÏ (live)

La jeune Boï, chanteuse, mannequin et noctambule certifiée – connue sous le nom de Boy Fall dans le bouillant trio afrobeat Nyokô Bokbaë – est une icône certaine, regard magnétique et sourire aux lèvres, qui ne laisse personne indifférent.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/598584815441850