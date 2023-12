Oscar Les Vacances en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les mardi 30 et mercredi 31 janvier 2024, Oscar les Vacances présentera son premier album au Bijou de Toulouse dans le cadre du Festival Détours de Chant.

Oscar les vacances mélange chanson française, pop et musiques électroniques. Centré autour des textes, il nous parle de son adolescence, de ses histoires d’amour qui n’ont généralement jamais eu lieu, du monde moderne, de ses apocalypses intérieures, de sa masculinité, de ses questions d’enfants, des fleurs, de la mort.

Explosif et désabusé, il navigue du trash au glamour en un simple mouvement de tête, du gentil au psychopathe, du sincère au benêt : il aime explorer toutes ses facettes émotives et psychologiques, sans filtre.

Multi-instrumentiste et dessinateur, il compose ses musiques et réalise ses propres clips. Il explore son passé et le passé du monde. Dans ses textes, il ne trouve jamais les réponses. Oscar ne sait que poser des questions.

Des questions qu’il posera lors de deux dates à Toulouse au mois de Janvier. Infos et réservations : https://www.detoursdechant.com/