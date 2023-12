Dimanche, la Corrida de Noël revient à Toulouse

Partager Facebook

La Course, la Corrida de Noël, prend place dans les rues de Toulouse ce dimanche 17 décembre au profit de l’Hôpital des enfants de Purpan.

La traditionnelle Corrida de Noël est de retour. Le Père Noël vous attend pour une course à pied dans les rues de la ville rose. Encore une fois, les participants, avec leurs bonnets de noël, courront au profit de l’Hôpital des enfants de Purpan. Une belle fête du sport ce dimanche !

Cette course propose plusieurs formats sur les bords de la Garonne avec un circuit de 5 Km. D’abord la course d’un tour (5km), celle de deux tours (10 km), le 5km marche en mode « balade », et enfin les 5 et 10 km marche nordique ou athlétique.

Le parcours partira de la Daurade pour poursuivre vers le Quai de Tounis, puis un passage par l’Ile du Ramier avant de rejoindre le Cours Dillon pour poursuivre jusqu’au pont Saint-Pierre et revenir au départ par le Quai Lucien Lombard.

Pour en savoir plus : corridadenoeltoulouse.com