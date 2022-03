Pas de deuxième édition pour le Festival des Lanternes à Blagnac

Partager Facebook

Dans un entretien pour La Dépêche du Midi, le Maire de Blagnac a expliqué qu’il n’y aurait pas de deuxième édition du Festival des Lanternes dans la ville en raison « des incertitudes liées à la guerre en Ukraine. »

C’était l’événement de l’hiver à Blagnac. Pour la première fois de son histoire, le Festival des Lanternes chinoises s’installait dans la ville près de Toulouse , dans un cadre incroyable. Le succès a été au rendez-vous durant plusieurs semaines avec pas moins de 410 000 visiteurs. Un score impressionnant malgré les règles sanitaires en vigueur. Mais il n’y aura pas une saison 2 au Parc du Ritouret comme l’a expliqué le maire de Blagnac, Joseph Carles à la Dépêche du midi.

La Guerre en Ukraine comme raison principale

Dans cette interview, le Maire explique qu’en février « nous avons sollicité l’aide de nos trois collectivités partenaires, la Métropole, du Département, de la Région, pour 150 000 € chacune. Toutes étaient prêtes à nous aider, mais le contexte a changé avec la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, il y a trop d’incertitudes, il nous paraît aventureux et trop compliqué de s’engager sur un tel événement, qui nécessite autant de préparation. On ne sait pas quel impact économique et social va avoir la crise ukrainienne en France, si la guerre va durer. » Tout en ajoutant ses doutes sur la position de la Chine dans le conflit actuel : » Et la position de la Chine n’est pas claire, elle vient de réaffirmer son amitié indéfectible envers la Russie ».

Pour autant, Joseph Carles explique que Blagnac était capable de recevoir cette édition avec des aides. La dernière édition a connu un déficit raisonné de 600 000 euros. C’est le choix de la prudence pour le maire. Si il avait jusqu’à avril pour annoncer cette décision , il a pris les devant pour informer les équipes du Festival.

Reste à savoir où le Festival des Lanternes va atterrir après Blagnac en fin d’année mais certainement pas autour de Toulouse en tout cas. Quelque part ailleurs en France ?