Oppenheimer, Barbie…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, deux poids lourds hollywooddiens « Barbie » et « Oppenheimer » mais aussi « La Maison du Mal », « Sous le tapis » et « De nos jours » de Hong Sang-Soo.

Oppenheimer de Christopher Nolan

Avec Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon

Le nouveau film de Christopher Nolan sur l’univers palpitant de l‘homme complexe qui a mis en jeu la vie du monde entier pour mieux le sauver.

Barbie de Greta Gerwig

Avec Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.

La Maison du mal de Samuel Bodin

Avec Lizzy Caplan, Antony Starr, Cleopatra Coleman

Peter, âgé de huit ans, est tourmenté par un bruit mystérieux et incessant de tapotement provenant du mur de sa chambre – mais ses parents affirment que ce n’est que le fruit de son imagination. À mesure que sa peur s’intensifie, Peter se persuade que ses parents lui cachent un terrible secret et perd toute confiance en eux.

Sous le tapis de Camille Japy

Avec Ariane Ascaride, Bérénice Bejo, Thomas Scimeca

Odile se prépare à fêter son anniversaire. Alors que ses enfants et petits enfants sont en route pour la soirée, Jean, son mari, décède brutalement. Incapable de faire face à cette réalité, elle le cache sous son lit.

De nos jours… de Hong Sang-Soo

Avec Ki Joo-bong, Kim Min-Hee, Song Seon-mi

Deux conversations en alternance à Séoul : une ancienne actrice est sollicitée par une débutante tandis qu’un vieux poète reçoit un admirateur. La première songe à sa récente reconversion et le second bataille avec son sevrage d’alcool et de tabac.