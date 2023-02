Nouvelle date au Bikini pour Pomme

Partager Facebook

Chez Toulouseblog, on a jamais caché notre passion pour Pomme. La chanteuse nous a conquis dès son premier album avant de confirmer tout le bien qu’on pensait d’elle avec Les Failles en 2019. Faut dire que le public et la critique étaient au rendez-vous aussi ! En 2022, elle s’entoure de Flavien Berger pour sortir un troisième opus tout aussi puissant que les précédents. Consolation permet à Pomme de franchir une nouvelle étape. Elle continue de nous transpercer par sa voix et ses textes.

Rendez-vous donc le 5 octobre au Bikini et le lendemain, le 6 octobre à la Halle aux Grains Toulouse.

Réservations : www.lebikini.com