Le Muret Bike Show de retour en aout 2023

Amateurs de sensations fortes, de sports extrêmes ou simplement de vélo, un rendez-vous est fait pour vous en aout prochain au Lac des Bonnets à 15 minutes de Toulouse. Pendant deux jours, le Muret Bike Show proposera des compétitions de VTT avec la présence de stars internationales, des concerts, des initiations et des animations comme un village autour du Bike Parc avec de nombreux stands vous y attendendront.

Pour l’instant, on ne connait que les dates, et on attend l’annonce de la programmation et du plateau sport. Mais en attendant, rendez-vous sur Et pour en savoir plus : https://www.facebook.com/muretbikeshow