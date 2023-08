Nouveau lieu à Toulouse avec le Flashback Café !

Partager Facebook

Le 1er septembre ouvrira Flashback Café Toulouse dans l’écluse Saint Pierre. A la fois salle de spectacles, café, restaurant avec une cuisine familiale et régressive, coworking et bar festif .

Nouveau concept spectaculaire mêlant café, restaurant, coworking et bar festif dans une déco rétro gigantesque débarque à Toulouse dès ce vendredi. Sous le nom deFlashback Café, ce lieu permet de renouer avec les souvenirs des années 50 à 90. Déco, ambiance, plats des familles, vaisselle ancienne, tout a été pensé pour replonger dans ces décennies, en toute légèreté. Multi espaces, dotés d’écrans géants et son de concerts, c’est le spot idéal pour vivre la Coupe du Monde de rugby ou une soirée entre copains, copines, et famille.

A Toulouse, le Flashback Café a investi l’Écluse St Pierre, avec d’un côté le thème des années 50-70 pour un espace de restauration de 100 places, et de l’autre un bar et salle de spectacle 100% années 90, pour un espace total de 500 m2 pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes. Imaginez l’ambiance ! Et il y en aura pour tous les goûts et de la déco à en mettre plein la vue pour les grands comme pour les petits. Manettes de jeux vidéos géantes, des milliers de Pez, de CD 2 titres (absolument !), de Pogs, de vieux téléphones, d’objets collector et même le flipper des Simpsons, …

Ce n’est pas tout, on y découvre aussi un espace de coworking et de privatisation avec une offre gourmande, et des assiettes et tapas à partager le soir.

Des amis à la genèse

Flashback Café c’est ce projet fou initié par 3 associés (Jean François Renac Julien Du Tremblay, et Julien Soudet) et Rémi Sanchez (ex Zebda) en Directeur Artistique, qui partagent la même passion de ces thèmes vintages et nostalgiques. En somme, une adresse qui ranime le souvenir, des années 50 à 90, de manière ludique et festive. Un lieu qui donne envie de partager chaque moment de vies, du matin jusqu’à tard le soir (tous les jours de 10H à 02h du matin), pour y prendre un petit-déjeuner, luncher, travailler, danser, diner, jouer, chanter, y voir des spectacles dans un cadre décontracté, à la décoration étonnante.

La Coupe du Monde au Flashback Café dès le 8 septembre

Et comme les garçons ont vu les choses en grand, les espaces seront alimentés en écrans 5 mètres sur 7 mètres (2 vidéo projecteurs, 5 écrans télé 75 pouces) avec un son digne de grands concerts, pour vivre la Coupe du Monde de rugby au plus près des équipes et de la ferveur que ce rendez-vous va soulever. D’autant que l’équipe a prévu des Concours de pronostics, « on refait le match », animations non stop et goodies à gagner !

FLASHBACK CAFÉ

5 allée de la Brienne

31000 Toulouse

Pour en savoir plus !