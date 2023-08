Le Toulouse FC et Samsunspor FC (Turquie) annoncent un partenariat sur 3 ans.

Partager Facebook

Cette collaboration découle d’un accord conclu entre les deux institutions sportives, instaurant un partenariat stratégique, managérial et technique basé sur un échange de compétences et de connaissances. Après de nombreuses discussions et visites réciproques ces derniers mois, le Toulouse FC et Samsunspor FC ont décidé de collaborer pour concrétiser divers projets tout en poursuivant leur développement respectif.

Le Toulouse FC apportera son soutien au pensionnaire de Süper Lig pour améliorer sa méthodologie d’entraînement et ses techniques de recrutement, tout en s’investissant également dans le développement de l’académie de Samsunspor FC.

Ce partenariat entre le Toulouse Football Club et Samsunspor marque un moment charnière dans l’histoire des deux clubs, ouvrant ainsi la porte à de multiples opportunités à explorer dans l’avenir.

Photos. Les deux présidents des clubs : Robert Yüksel Yıldırım ( Président de Samsunspor FC) et Damien Comolli (Président du Toulouse Football Club )