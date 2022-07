Nocturne à la Cité de l’Espace les jeudis cet été !

Partager Facebook

Retrouvez les Nocturnes de la Cité de l’Espace tous les jeudis du mois de juillet et d’aout !

Chaque jeudi, du 14 juillet au 18 août 2022, ainsi que les mardis 2, 9 et 16 août 2022, la Cité de l’espace ouvre ses portes en nocturne et accueille le public en continu de 10h à 23h. Les visiteurs pourront découvrir l’intégralité de l’offre de la Cité de l’espace (expositions, ateliers, spectacles, films, animations) et profiter de temps forts inédits tels que l’observation du Ciel au télescope, les illuminations des Jardins et un spectacle inédit sur la fusée Ariane.

Profitez des expositions, films, spectacles et animations en continu ainsi que d’une ambiance inédite du site jusqu’à 23h.

Au programme

Expositions, animations, spectacles et films accessibles en continu de 10h à 23h

Observation du Ciel aux télescopes

Illuminations des Jardins, une occasion rare de voir la Cité de l’espace en habits de lumière

Spectacle inédit sur la fusée… Ariane fait son show !