Ninho en concert à Toulouse !

Le rappeur Ninho sera en concert à Toulouse avec son JEFE Tour le 29 avril 2022 au Zénith.

Artiste à la carrière d’or, de platine et de diamant, Ninho est la personnalité de tous les records. Avec plus de 2 milliards de vues sur YouTube, 1 milliard de streamings et recordman des certifications, il revient avec un nouvel album et une tournée qui s’annoncent à son image : grandioses !

Rendez-vous dans toute la France et à Toulouse le 29 avril 2022 au Zénith !

Réservations :

Mercredi 17/11 à 10h : Prévente Fan (via la Marque Blanche de l’artiste).

Jeudi 18/11 à 10h : Prévente France Billet

Vendredi 19/11 à 10h : MEV générale et box.fr