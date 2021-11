Spectacle autour du génial mathématicien Alan Turing à l’Aria !

Partager Facebook

L’Aria de Cornebarrieu accueille le spectacle « La Machine de Turing », l’incroyable destin du mathématicien anglais Alan Turing, inventeur de l’intelligence artificielle, du 16 au 20 novembre.

Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’ « Enigma » allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, nous fait revivre sur scène son histoire. Turing a inventé une machine pensante, prémice de l’ordinateur et de l’intelligence artificielle. Contraint au silence par les services secrets, champion de marathon, il fut condamné en 1952 pour homosexualité, choisissant la castration chimique pour pouvoir continuer ses recherches avant de se suicider deux ans plus tard en croquant une pomme empoissonnée.

La machine de Turing nous conte avec brio, sensibilité et tendresse le destin d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé moralement par l’Angleterre bien pensante des années 50.

Une pièce enjouée, inventive et bouleversante. Une ode à la différence, sans jamais manquer d’humour, portée par l’auteur et comédien Benoit Solès. Un spectacle intelligent et sensible récompensé par 4 Molières en 2019.

Infos et réservations : https://ardei-soft.com/cornebarrieu/index.html